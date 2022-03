Nie mógł dostać ludzkiego serca, więc przeszczepiono mu świński organ. Pacjent zmarł po 2 miesiącach

Lekarze, którzy zajmowali się pacjentem w centrum medycznym Uniwersytetu w stanie Maryland zaznaczają, że aktualnie nie wiadomo co spowodowało zgon pacjenta, a tym samym nie wiadomo czy miał on coś wspólnego z przeszczepem serca. Nie zmienia to jednak faktu, że śmierć pacjenta w zaledwie dwa miesiące po przeszczepie może zahamować lub skomplikować wprowadzenie przeszczepów organów pochodzących od zwierząt do praktyki medycznej. Kluczowe zatem wydaje się szybkie ustalenie przyczyny zgonu i sprawdzenie, czy miał on związek bezpośrednio z przeszczepem.