Pecet czy konsola? Pod względem wygody - nie ma znaczenia.

Być może kiedyś ten obraz był prawdziwy, bo rzeczywiście były czasy, gdy wygoda grania na konsoli dalece wyprzedzała doświadczenia z pecetami. Na konsoli wystarczyło włożyć płytę do napędu lub pobrać grę na dysk i odpalamy, koniec problemów. Na PC z kolei instalacja gry była dopiero początkiem wielkiej przygody pod tytułem „czy mi pójdzie?”, po której następowało grzebanie w ustawieniach, dostosowywanie parametrów, pobieranie dodatkowych sterowników, a to i tak nie gwarantowało sukcesu. Been there, done that. Taka była nieodłączna kolej rzeczy związana z tym, że konsol jest kilka, a w świecie pecetów istnieje niemal nieskończona liczba możliwych konfiguracji podzespołów, co rodzi szereg problemów z optymalizacją i działaniem gier.