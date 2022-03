Sam pomysł blockchaina jest genialny, co do tego nie mam wątpliwości, ale ja postrzegam blockchain jako narzędzie do pisania zdecentralizowanych aplikacji, a nie jako narzędzie do tworzenia samych tylko tokenów/ kryptowalut. Jeśli już zdecydujemy się na wejście w NFT, chcemy to zrobić tak, by nie była to wartość dla tych, którzy szukają zysku spekulacyjnego, ale dla tych, którzy uważają to np. za fajny prezent lub wartość sentymentalną np. jak moje ulubione radio zaproponuje NFT z pierwszą audycją dla pierwszych 100 patronów, to ja chętnie kupię….