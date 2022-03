Bąble, o których mowa, to w rzeczywistości "obszary anomalnie obniżonych prędkości fal S", które oznacza się skrótem LLSVP (ang. Large Low Shear Velocity Provinces). Jak dotąd nie wiadomo, czym one są, aczkolwiek badacze przypuszczają, że są to złogi gęstej materii o składzie chemicznym odrębnym od otaczającej je materii tworzącej płaszcz planety. Jedna z teorii mówi, że są to fragmenty skorupy Ziemi, które w jakiś sposób dostały się przez płaszcz w okolice jądra Ziemi. Według innej może to być pozostałość po oceanie magmy, który uległ krystalizacji wskutek stopniowego ochładzania. Tak czy inaczej, cokolwiek to jest, to kiedy przez LLSVP przechodzą fale sejsmiczne, zwalniają bardziej niż fale przechodzące przez płaszcz je otaczający.