Potężny kontenerowiec osiadł na mieliźnie. Dokładnie rok po tym, jak statek tej samej firmy zablokował Kanał Sueski

Nie ma chyba ani jednej osoby, która nie słyszała w ubiegłym roku nazwy Evergreen. To przedsiębiorstwo, do którego należy potężny kontenerowiec Ever Given. Niemal dokładnie rok temu - 23 marca - przepływając przez Kanał Sueski nieco zboczył z toru i z pełnym ładunkiem ugrzązł na mieliźnie. Nieudane próby uwolnienia statku sprawiły, że skutecznie zablokował on cały kanał, przez co wstrzymał ruch morski między Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym.