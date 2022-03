From Software wyszło naprzeciw oczekiwaniom wielu graczy, domagających się bardziej pomocnego systemu nawigacji. Wraz z aktualizacją 1.03 napotkani wcześniej NPC pojawiają się na mapie świata, co chociaż po części ułatwi realizację misji pobocznych. Wielu graczy nie pamięta bowiem, gdzie znajdują się poszczególni bohaterowie, a szukanie ich od jednego miejsca łaski do drugiego wcale nie należy do przyjemnych. W tym samym czasie "zwolennicy kartki i długopisu" zarzucają twórcom, że to zbyt duże ułatwienie gry, która wyróżnia się wysokim poziomem trudności oraz zaangażowaniem odbiorcy.