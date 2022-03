Aplikacja Polki została doceniona w AppStore. Rootd pomaga walczyć z zaburzeniami lękowymi

Założeniem Rootd jest niesienie pomocy osobom z zaburzeniami lękowymi. Znajdziemy w niej wiedzę medyczną pozwalającą zrozumieć mechanizm lęku, narzędzie do treningu oddychania, przycisk SOS do kontaktu z bliską osobą, uspokajające, odwracające uwagę animacje i dźwięki oraz dzienniczek do śledzenia własnego nastroju i postępów. A to wszystko okraszone prostą, lecz przyjazną i intuicyjną oprawą graficzną stworzoną przez samą Anię Wysocką, która z zawodu jest projektantką graficzną.