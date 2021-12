Śmiertelne selfie. Umierają, bo robią sobie zdjęcie

Według badań z 2018 roku w ciągu 6 lat za sztukę selfie oddało życie 259 osób. The Washington Post zwrócił uwagę na artykuł opublikowany w Journal of Family Medicine and Primary Care. Badacze z New Delhi wzięli na tapet temat śmierci spowodowanych robieniem selfie. Ponieważ dane policyjne nie są w takich wypadkach przydatne, naukowcy przeanalizowali doniesienia prasowe na temat zgonów powiązanych z robieniem selfie. Od października 2011 r. do listopada 2017 r. było ich 259. A przecież obrana metodologia sprawia, że to statystyki mocno uszczuplone. Nie załapali się do nich wszyscy ci, którym ostatnie selfie nie przyniosło pośmiertnej sławy. Najwięcej zgonów przez selfie zanotowano w 2017 - ich liczba wynosi 107.