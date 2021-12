Prąd jest tak drogi, że w trasę wyjechały lokomotywy spalinowe. Ekologia łapie się za głowę i wyje z rozpaczy

Węgrzy bez ogródek wyrażają swoje niezadowolenie z tytułu rosnących cen prądu. Przekonują, że wzrost cen energii wynikający m.in. z opłat ze względu na czerpanie jej z paliw kopalnianych może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W dodatku koszt przerzucony zostanie, jak to zwykle bywa, na konsumentów - czy to w postaci dalszego wzrostu cen biletów, czy też za sprawą drożejących dóbr.