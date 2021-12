Kartki z życzeniami na Nowy Rok 2022. Stwórz swoją ekartkę

Canva to ceniona na całym świecie darmowa aplikacja mobilna służąca do tworzenia i edycji wszelkiego rodzaju obrazów - grafik do postów na media społecznościowe, kolaży, grafik do newsletterów. Canvę z powodzeniem wykorzystać możesz również do stworzenia kartki z życzeniami na Nowy Rok. Dzięki bogatej kolekcji szablonów w Canvie możesz stworzyć imponującą ekartkę bez posiadania zaawansowanej wiedzy i umiejętności z dziedziny grafiki. Imponująca baza szablonów oraz intuicyjny interfejs sprawiają, że Canva świetnie nada się do robienia ekartek na każdą okazję.