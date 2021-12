Naukowcy opisali nowe zjawisko pogodowe. Jezioro atmosferyczne pojawia się tylko w jednym miejscu na świecie

Naukowcy teraz planują dużo obszerniejsze badania jezior atmosferycznych, bowiem wbrew pozorom mogą one odgrywać bardzo istotną rolę w środowisku. Jakby nie patrzeć, bezustannie rosnące średnie temperatury powietrza mogą wpłynąć na formowanie się takich jezior. Jeżeli wzrost temperatury miałby uniemożliwić ich powstawanie, to może to doprowadzić do poważnych suszy w rejonach, w których dotychczas opady pochodziły właśnie z tych tajemniczych atmosferycznych zbiorników wilgoci.