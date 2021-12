Nowy Rok przywitamy z opóźnieniem. Ziemia kręci się coraz szybciej, zegary nie nadążają

Skoro ruch mas we wnętrzu i na powierzchni Ziemi jest zmienny, to od czasu do czasu powinno dochodzić do sytuacji, w których nie tyle trzeba dodać przestępną sekundę, a wręcz ją odjąć. W ciągu ostatnich pięciu dekad ani razu nie było to konieczne. Po raz pierwszy myśl o tym, że być może trzeba będzie dodać ujemną sekundę przestępną, pojawiła się w 2020 r. kiedy wirowy ruch Ziemi przyspieszył. Obecnie pełen obrót Ziemi wokół własnej osi jest krótszy od ubiegłorocznej średniej o całe 0,39 ms.