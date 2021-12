Z e-dowodem świat jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy aplikacja eDO App

To bezpłatna aplikacja dla każdego posiadacza dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz smartfona z technologią NFC, która umożliwia potwierdzanie tożsamości, weryfikację oryginalności e-dowodu, złożenie osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. A to wszystko zdalnie, bez konieczności robienia skanu lub zdjęcia dokumentu. Prace nad nią rozpoczęły się w 2019 roku i w początkowej fazie miała być skierowana stricte do celów komercyjnych. Wybuch pandemii w 2020 r. spowodował jednak zmianę planów. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych postanowiła o udostępnieniu aplikacji eDO App obywatelom, w trosce o ich bezpieczeństwo, na przykład w trakcie kontaktów z administracją, które dzięki aplikacji odbywają się całkowicie online. Dużym plusem aplikacji jest to, że od początku powstawała w Polsce, a dane są przetwarzane i umieszczone na serwerach znajdujących się w Polsce. Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.