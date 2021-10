Teorie spiskowe: naziści zmienili częstotliwość strojenia instrumentów, by wywoływać w ludziach agresję

Co uważniejsi i mniej znudzeni czytelnicy już zauważą problem. Heinrich Hertz zdefiniował swoją jednostkę jako liczbę cykli na sekundę, czyli na 1/3600 godziny. Nie jest to naturalna miara czasu, a liczby związane z częstotliwościami są przypadkowe i trudno dopatrywać się w nich numerologicznego znaczenia. Wystarczy abyśmy podzielili kiedyś minutę na 100 sekund a nie na 60, i już byłyby one inne. Nie ma szans, aby Wszechświat dostosował się akurat do odkrycia niemieckiego fizyka.