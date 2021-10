Niestety serwis DPreview wskazuje na szalenie istotny haczyk. Według redaktorów tego serwisu, Sony Xperia Pro-I do robienia zdjęć i nagrywania filmów wykorzystuje tylko centralne 12 MP z matrycy, czyli ok. 60 proc. powierzchni całego sensora. Obiektyw jest podobno za mały, by pokryć całą powierzchnię sensora, więc efektywnie jest używany rozmiar odpowiadający mniej więcej standardowi 1/1.3 cala. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, będzie to oznaczać, że Xperia Pro-I prawdopodobnie nie zostanie królem rankingów foto.