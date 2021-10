Po 16 latach odzyskała wzrok. Wystarczył do tego jeden implant

Naukowcy zauważają, że jednym z czynników zniechęcających przyszłych potencjalnych pacjentów do korzystania z opisywanej technologii może być po prostu strach przed wszczepianiem jakichkolwiek implantów do mózgu. Wyniki badań wskazują jednak, że elektrody wprowadzane do kory wzrokowe nie stymulują rejonów mózgu znajdujących się w pobliżu, przez co nie wpływają na żaden inny obszar mózgu. Co więcej, impulsy elektryczne przesyłane do kory wzrokowej są stosunkowo słabe, a więc nie powodują długotrwałych zmian.