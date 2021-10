Nadchodzi nowy MacBook Air. Apple wywraca rynek do góry nogami, a konkurencję sparaliżowało

Następne w kolejce do odświeżenia są Mac Mini oraz Mac Pro. Co do Maca Pro – tak sobie myślę, że jeszcze nie jesteśmy w stanie objąć umysłem potencjału wydajności, jaki może przynieść Apple Silicon w maszynie stricte desktopowej. Przeglądając YouTube’a już dziś znajdziemy wielu profesjonalistów, którzy kupili Maca Pro i… w ogóle z niego nie korzystają, bo optymalizacja w MacBookach Pro M1 sprawiła, że i tak były one szybsze od wartego kilkaset tysięcy złotych komputera stacjonarnego. A skoro tak, to jaką wydajność zaoferuje stacja robocza, która ma być wyposażona w układy po wielokroć potężniejsze nawet od nowych czipów M1 Pro i M1 Max?