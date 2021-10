Jak wybrać NAS? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Przed wyborem NAS-a pierwsze pytanie, na które musimy odpowiedzieć, zawsze brzmi: do czego i gdzie będziemy go używać. Czy ma to być NAS do domu, pełniący rolę domowej chmury zdjęć i serwera multimediów, czy do firmy, w której będzie używany do celów archiwizacyjnych lub do bezpośredniej pracy. A może pracujemy zdalnie i potrzebujemy sprzętu łączącego możliwości NAS-ów domowych i firmowych? Może do tego chcielibyśmy wykorzystać taki sprzęt w roli videorejestratora dla systemu monitoringu?