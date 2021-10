Huawei nie odpuszcza rynku europejskiego. Mate 50 pojawi się w oficjalnej sprzedaży

Huawei właśnie zaprezentował nowy telefon: model Nova 9. Spider’s Web miał już okazję zapoznać się bliżej z tym urządzeniem – gorąco zachęcam do lektury recenzji. To telefon ze średniej półki cenowej, który pod względem parametrów technicznych powinien wystarczyć większości użytkownikom. Zdecydowanie nie jest to jednak model sztandarowy.