Szczególnie spodobał mi się wbudowany akumulator o pojemności 4300 mAh. To właśnie dzięki niemu udało się zachować tak smukłą bryłę smartfona. Zazwyczaj ogniwa wystarczają na cały dzień pracy, jednak zdarzały się nieliczne, bardzo intensywne dni, gdy rozładowywał się wcześniej. Jednak nie dokuczało mi to przez obecność szybkiego ładowania, dzięki któremu Huawei nova 9 ładował się od 0 do 100 proc. w zaledwie 38 minut. Z kolei naładowanie smartfona do połowy zajmowało zaledwie kilkanaście minut, więc można było to zrobić podczas porannego prysznica połączonego z myciem zębów. Smartfon wtedy warto zostawić pod ładowarką, bo choć producent deklaruje jego zachlapanioodporność, to nie ma on żadnego certyfikatu potwierdzającego ten fakt.