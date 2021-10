Halo Infinite na nowym zwiastunie wygląda o wiele lepiej

Halo Infinite z 2020 r. wyglądało bardzo kiepsko. Grafika nie jest co prawda najważniejsza, lecz gdy tworzysz tytuł na najwydajniejszą konsolę świata, jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Doskonale rozumieją to np. producenci ze studia Turn 10, których najnowsza Forza Horizon 5 po prostu powala wizualnie. Kompletnie nowa jakość. Tego samego zdecydowanie nie można była napisać o Halo Infinite. Strzelanina nie tylko rozczarowywała entuzjastów postępu, ale prezentowała się byle jak nawet na standardy starszego Xboksa One.