Nie miałem lepszego odkurzacza niż Dyson V15 Detect Absolute. To sprzęt klasy premium pełną gębą

Podoba mi się też, że Dyson V15 jest tak po prostu przemyślany i widać to już po wspomnianych kilka wyżej akcesoriach. Filtr i wałek najczęściej używanej przeze mnie elektroszczotki Laser Slim Fluffy można myć pod bieżącą wodą. Elektroszczotka Laser Slim Fluffy idealnie wchodzi w wąskie zakamarki i pod meble, do tego ma laser, dzięki któremu zauważymy zabrudzenia, które niewidoczne są gołym okiem. Z kolei druga elektroszczotka Torque Drive nadaje się do każdej powierzchni, w tym do dywanów. Super, że dopasowuje automatycznie moc ssania do rodzaju powierzchni, a na dodatek świetnie usuwa włosy i pozbywa się ich z wałka szczotki. Trzecią nową szczotką w wyposażeniu jest mini elektroszczotka o nowym stożkowym kształcie, która zapobiega plątaniu włosów. Ideał do sprzątania samochodu i dla osób mających zwierzęta. Zwracam na to uwagę, bo czyszczenie po odkurzaniu szczotki z cudzych włosów to coś, czego szczerze nienawidzę.