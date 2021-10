Nie była to optymistyczna wiadomość, zważając na fakt, że wciąż większości zagrażających nam planetoid nie udało się zidentyfikować. Już w 2005 r. Kongres zobowiązał NASA do znalezienia 90 proc. wszystkich obiektów zbliżających się do Ziemi o rozmiarach większych niż 140 metrów. Tymczasem minęło już 15 lat, a aktualnie znamy ok. 40 proc. Warto przypomnieć, że obiekt o rozmiarach rzędu 140 metrów teoretycznie uderzając w Ziemię, jest w stanie zniszczyć miasto wielkości Nowego Jorku.