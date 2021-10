Sprawdziłem, jak grają słuchawki Audio-Technica ATH M50xBT2

Słuchawki udoskonalono również od strony konstrukcyjnej. Zamiast złącza microUSB, słuchawki ładujemy teraz nowoczesnym złączem USB-C z funkcją szybkiego ładowania – 10 minut ładowania słuchawek daje nawet 3 godziny słuchania muzyki, zaś naładowanie słuchawek do pełna trwa ok. 3,5 godziny. Nie będziemy jednak robić tego zbyt często, bowiem działają one na jednym ładowaniu nawet 50 godzin, co czyni je jednymi z najdłużej działających słuchawek Bluetooth na rynku.