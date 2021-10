No wreszcie! Among Us trafi na PlayStation i Xboxa. W tym do Xbox Game Pass

Among Us to gra przeznaczona wyłącznie do trybu multiplayer, który obsługuje do 15 graczy równocześnie. Zasady gry przypominają nieco popularną grę towarzyską Mafia. Gracze wcielają się w zespół astronautów, który drużynowo musi wykonywać różne wyznaczone przez grę zadania. Nie jest to jednak proste, bo niektóre postacie – nie wiadomo które – odgrywają role bandziorów (Imposters).