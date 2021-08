Świetna promocja: PS Plus na rok za połowę ceny

Abonament PS Plus jest obowiązkowym zakupem dla wielu posiadaczy konsol PlayStation. Teraz subskrypcję na 12 miesięcy możemy kupić za połowę ceny, korzystając ze świetnej promocji przygotowanej przez Sony.

PS Plus to dla wielu fanów PlayStation obowiązkowy zakup. Tylko posiadacze tego abonamentu mogą grać online w płatne gry, rywalizując oraz współpracując ze znajomymi za pośrednictwem Internetu. Benefitem PS Plus jest także możliwość przechowywania stanów zapisu w chmurze. Dla wielu najważniejsza jest jednak comiesięczna dostawa nowych gier do pobrania bez dodatkowych kosztów. W sierpniu są to m.in. Plants vs. Zombies: Bitwa o Neighbourville oraz Hunter's Arena: Legends. Nie można również zapomnieć o rabatach w PS Store, wyłącznie dla abonentów Plusa.

Teraz PS Plus na 12 miesięcy można kupić taniej o połowę. Do tego bezpośrednio od Sony.

Sony Interactive Entertainment zorganizowało atrakcyjną cenowo promocję, przeznaczoną dla wszystkich tych, którzy nie posiadają aktywnego abonamentu PS Plus. Jeśli twoja subskrypcja uległa zakończeniu i rozglądałeś się za dobrą promocją na nowy abonament, nie mogłeś trafić lepiej. Teraz PS Plus na 12 miesięcy jest do zdobycia za połowę standardowej ceny. Idealnie, żeby mieć temat z głowy przynajmniej do połowy zbliżającego się 2022 r.

Standardowo rok abonamentu PS Plus kosztuje 240 zł - to cela ustalona bezpośrednio przez Sony, która obowiązuje m.in. na kartach zdrapkach w fizycznych sklepach oraz na platformie PS Store. Jednak do 30 sierpnia wszyscy posiadacze konsol PlayStation bez aktywnego abonamentu mogą odwiedzić PS Store, gdzie kupią 12 miesięcy subskrypcji PS Plus za 120 zł. To o połowę mniej względem ceny sugerowanej. Oszczędność jest więc olbrzymia, mimo sporej kwoty jednostkowego zakupu.

By skorzystać z promocji PS Plus, wystarczy odwiedzić PS Store. Niestety, aktywni abonenci muszą obejść się smakiem.

Promocja jest bowiem przeznaczona wyłącznie dla tych graczy. którzy nie posiadają aktywnego abonamentu. W tym miejscu warto przypomnieć, że posiadacze Plusa w Polsce są szczególnie uprzywilejowani, ponieważ jako jedyni na świecie otrzymaliśmy dodatkowy benefit, w formie usługi PlayStation Plus Video Pass. Video Pass to dostęp do wybranych filmów i seriali Sony Pictures, możliwych do oglądania z poziomu konsol PS4 oraz PS5, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji VoD. W bibliotece Sony znajdują się takie hity jak najnowszy Spider-Man: Far From Home, Venom czy Bloodshot.