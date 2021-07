Trzy darmowe gry PS Plus na sierpień - pełna lista

Sony podzieliło się oficjalnie listą gier na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5, które będzie można pobrać w sierpniu w ramach subskrypcji PS Plus. Dostępne będą trzy tytuły.

Potwierdziły się plotki dotyczące gier, które Sony udostępni bez dodatkowych opłat subskrybentom usługi PS Plus. Posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 będą mogli w sierpniu 2021 r. pobrać łącznie trzy tytuły, które zostaną dodane do biblioteki we wtorek 3 sierpnia. Na ich pobranie gracze będą mieli czas do 6 września, a teraz jest ostatnia szansa na to, by pobrać gry z lipcowej oferty.

PS Plus na sierpień to trzy darmowe gry

W sierpniu na pierwszy ogień idzie Hunter’s Arena: Legends.

Sony już podczas ostatniego State of Play zapowiedziało, że Hunter’s Arena: Legends to produkcja opracowana zarówno z myślą o PS4, jak i o PS5. W tej wieloosobowej grze PvP i PvE na serwerach spotka się do 30 graczy jednocześnie, którzy będą mogli uczestniczyć w rozgrywce przypominającej nieco klasyczne battle royale osadzona w czasach prehistorycznych. Przeciwnikami graczy w Hunter’s Arena: Legends oprócz innych ludzi będą boty w postaci demonów.

Jedną z gier za darmo w ramach PS Plusa na sierpień jest Tennis World Tour 2

Drugą z gier w PlayStation Plus na sierpień jest Tennis World Tour 2.

Dobra wiadomość dla osób, którym znudziło się oglądanie tenisa w telewizji — teraz będą mogli chwycić za rakietę. W ramach Tennis World Tour 2 można wcielić się w jednego z topowych zawodników lub stworzyć własnego, by zmierzyć się potem z rywalami z całego świata. Tryb kariery wymaga dbania nie tylko o wyniki, ale również o swój zespół, sprzęt i sponsorów, ale fani szybkiej i niezobowiązującej rozgrywki też znajdą tu coś dla siebie.

Trzeci tytuł w sierpniowym PS Plus to Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

Trzecia z gier dostępna w ramach abonamentu to kolejna część uroczego cyklu Plants vs. Zombies. Gracze ponownie staną na czele bohaterskich roślinek, które będą musiały się bronić przed inwazją przerażających nieumarłych. W walce będzie można wykorzystać jedną z 20 klas, a oprócz trybu dla jednego gracza dostępny jest również tryb multiplayer. Z innymi ludźmi można bawić się zarówno w ramach kanapowego co-opa, jak i przez internet w trybach PvE i PvP.