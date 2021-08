Fotograficzna ofensywa Oppo. Telefonom coraz bliżej do profesjonalnych aparatów

Oppo od lat przoduje w zakresie imponujących, momentami nawet przedziwnych rozwiązań fotograficznych. Wystarczy wspomnieć wysuwany moduł aparatu z modelu Find X czy „płetwę rekina” z Oppo Reno. Jednak w parze z innowacją zawsze idzie też wysoka jakość zdjęć i filmów i nie inaczej ma być tym razem. Oppo właśnie zaprezentowało cztery nowości, które trafią do ich telefonów w najbliższym czasie.

Fotograficzna ofensywa Oppo

Pierwszą z nowości jest nowy sensor RGBW, który – według oficjalnej informacji – ma wychwytywać o 60 proc. więcej światła niż czujniki poprzedniej generacji, przy jednoczesnej redukcji szumów o 35 proc. Ma się to odbywać dzięki wprowadzeniu dodatkowych białych subpikseli i innemu ich układowi na matrycy, a także dzięki opracowanemu przez Oppo algorytmowi 4w1 po raz pierwszy zintegrowanemu bezpośrednio z matrycą CMOS. Ów algorytm ma nie tylko odszumiać obraz, ale też np. poprawić wierność odwzorowania barw i zredukować efekt moiré.

Nowa matryca trafi do pierwszych produktów Oppo w ostatnim kwartale tego roku.

Na początku przyszłego roku do komercyjnego użytku trafi z kolei pięcioosiowa stabilizacja matrycy, jaką znamy np. z aparatów bezlusterkowych. Ma ona zapewnić poprawę kompensacji drgań nawet o 65 proc. i o 70 proc. zwiększyć szansę na zrobienie nieporuszonego zdjęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Oppo ujawniło też nieco więcej informacji na temat technologii aparatu ukrytego pod ekranem . Dotąd firma przekazała jedynie, iż stosuje unikalny układ subpikseli, zapewniający doskonałą transmisję światła do sensora ukrytego pod wyświetlaczem. Dziś firma chwali się, iż jej działy R&D opracowały dedykowany algorytm, stworzony specjalnie do przetwarzania zdjęć robionych aparatem pod ekranem. Ów algorytm będzie odpowiadał za cztery główne elementy:

Optyczny zoom z prawdziwego zdarzenia to największa z nowości Oppo

Nowe rozwiązanie Oppo ma zaradzić obydwu tym problemom, oddając w ręce użytkowników obiektyw o zakresie ogniskowych 85-200 mm, czyli idealny do portretów i niezbyt odległych przybliżeń. Nie jest to oczywiście pierwszy tego typu patent Oppo – bezstratny zoom 10x został zaprezentowany już w 2019 r. Teraz jednak Oppo przenosi tę technologię na grunt bliższego przybliżenia i zwiększa jego jakość.

Tym razem soczewki obiektywu wykonano z kombinacji tworzywa sztucznego i szkła (G+P), dodając przy tym dwie ultracienkie soczewki asferyczne. Aby poprawić płynność działania, Oppo zastosowało też zmodernizowany system prowadnic i tunelowy czujnik magnetooporowy, co pozwala poruszać się soczewkom z większą stabilnością i precyzją. Całość wieńczy układ stabilizacji obrazu, który niweluje drgania mogące powstać przy robieniu zdjęć na większym powiększeniu (i nie tylko).

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy tele-zoom trafi do smartfonów Oppo, ale osobiście podejrzewam, iż stanie się to w przyszłym roku, wraz z premierą Oppo Find X4.

Dziś istnieje zasadnicza różnica między fotografią profesjonalną, a smartfonową. Telefony wygrywają, jeśli chodzi o przetwarzanie obrazu; potężne układy mobilne potrafią wycisnąć cuda z matryc wielkości paznokcia i miniaturowych obiektywów. Żaden telefon nie może się jednak równać z bezlusterkowcem czy lustrzanką pod względem sprzętowym, czyli wielkości matryc lub jakości obiektywów. Do tego etapu miniaturyzacji jeszcze nie doszliśmy.

Innowacje takie, jak pokazane dziś przez Oppo, przybliżają nas do chwili, w której granice ostatecznie się zatrą. Bo skoro już dziś potrafimy stworzyć użyteczny obiektyw typu zoom, ukryty w obudowie telefonu, to nic tylko czekać, aż rozwój miniaturyzacji i komputerowego przetwarzania obrazu doprowadzi nas do miejsca, w którym rzeczywiście nie da się odróżnić zdjęcia zrobionego przez telefon i profesjonalny aparat. Jesteśmy coraz bliżej.