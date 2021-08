Kindle Paperwhite 4 dostępny dziś w świetnej promocji

Kindle Paperwhite 4 to bez dwóch zdań najbardziej opłacalny czytnik e-booków w ofercie Amazonu. Dziś kupisz go w jeszcze lepszej cenie niż zwykle.

Dziś (18.08.2021 r) i do jutra do godziny 9:00 na Amazon.de znajdziemy czytnik w wersji z reklamami przeceniony o 50 euro w przypadku wersji z kolorowymi obudowami i 40 euro w przypadku wersji czarnej. Za niebieski, zielony i liliowy wariant zapłacimy teraz 70 euro , czyli niespełna 330 zł, zaś za wersję czarną 80 euro, czyli nieco ponad 360 zł. Dostawa do Polski jest oczywiście darmowa.

Jest to podstawowy wariant z 8 GB miejsca na dane, ale jeśli ograniczamy się do czytania książek, a nie komiksów czy czasopism, pomieścimy na nim tysiące pozycji.

Oczywistym haczykiem tej promocji jest obecność reklam na wygaszaczu ekranu, ale nie jest to jakkolwiek uciążliwe – reklamy wyświetlają się tylko wtedy, gdy nie korzystamy z czytnika, więc będziemy je oglądać jedynie włączając urządzenie i to tylko przez parę sekund. Niewielkie poświęcenie w zamian za tak dużą obniżkę ceny zakupu.

Kindle Paperwhite 4 to najbardziej opłacalny Kindle.

Nawet bez promocji Kindle PW4 jest tym Kindle’em, którego polecamy e-czytelnikom najczęściej. W przeciwieństwie do najtańszego Kindle’a, ma on ekran o gęstości pikseli na poziomie 300 PPI, zaś jego konstrukcja jest wodoszczelna, co potwierdza certyfikat IPX8. Czytnik działa też z idealną płynnością, nieporównywalną z czytnikami konkurencji, ale za to zbliżoną do znacznie droższego Kindle’a Oasis.