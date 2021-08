Polska instagramerka zarobiła 800 tys. zł na e-booku. Komuś nie spodobał się ten sukces. Zaatakowano sklep

Eliza Wydrych-Strzelecka rozbiła bank swoim e-bookiem „O pieniądzach i zarabianiu”. Ktoś postanowił jednak popsuć sukces autorki, ale zamiast uprzykrzyć jej życie… wyświadczył jej ogromną przysługę.

E-book „O pieniądzach i zarabianiu” dostępny jest w specjalnej promocji. Dzięki temu książka kosztuje jedyne 79,90 zł, a nie 119,90 zł. Jak widać, oferta przyciągnęła wiele osób. Zakupy ktoś postanowił jednak popsuć i w ostatni dzień obniżki czekający na ostatnią chwilę mogli mieć problem ze zrealizowaniem transakcji.

Ktoś zaatakował sklep Elizy Wydrych-Strzeleckiej

Autorka o problemach poinformowała na swoim instagramowym profilu:

Ktoś uprzejmy zlecił atak ddos na mój serwer. Oczywiście serwer padał co kilka chwil, co turbo utrudniało sprzedaż w ostatnich godzinach, ale mimo tego zamówienia wpadały co kilka sekund (screen na następnym zdjęciu).

Ze względu na ewentualne kłopoty, Eliza Wydrych-Strzelecka zdecydowała się wydłużyć promocję. Efekt? Sprzedaż przekroczyła 10 tys. egzemplarzy. Co oznacza, że e-book wygenerował przychód w wysokości 800 tys. zł.

Dla Wydrych-Strzeleckiej to wręcz żadna nowość. Sama autorka na filmiku przypomniała, że to już jej czwarty bestseller. W samym 2019 roku Eliza Wydrych-Strzelecka zarobiła milion złotych na swoich e-bookach. Można spodziewać się, że teraz tę kwotę zagwarantuje jej jeden tytuł, jakże pasujący do całej sytuacji.

Fakt, że cena „O pieniądzach i zarabianiu” wzrośnie nie musi oznaczać, że zainteresowania nie będzie. Pokazuje to inny tytuł w bibliografii popularnej autorki. Poradnik o wydawaniu e-booków kosztujący 400 zł (sic!) nabyło 4 tys. osób.

Kim jest Eliza Wydrych-Strzelecka?

Wcześniej odpowiadała za bloga „Fashionelka”. Na swoim koncie ma e-booki kulinarne oraz tłumaczące świat social mediów. Jak mówiła w rozmowie ze Spider’s Web, kluczem do sukcesu jest to, że wie, o czym mówi. „Uwielbiam zarażać ludzi swoją pasją, skutecznie przekonuję ich, że to, co robię, jest wartościowe” – wyjaśniała przyczyny swojego sukcesu.

Eliza Wydrych-Strzelecka swoje publikacje wydaje nie tylko samodzielnie, ale w zaskakującym formacie: PDF. Chociaż cyfrowe książki mogą kojarzyć się nam z czytnikami, to autorka uważa, że jej czytelniczki i czytelnicy wolą czytać na ekranie komputera bądź telefonu. Wydrych-Strzelecka zna swoich klientów i po prostu dostarcza im to, co chcą.