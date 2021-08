Diablo 3 za darmo! Niespodzianka dla abonentów Xbox Live Gold

Dobra wiadomość dla posiadaczy konsol z rodziny Xbox, którzy subskrybują Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft umożliwił pobieranie za darmo gry Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition wraz z dodatkiem, który pozwala zagrać Nekromantą.

Ptaszki ćwierkają, że Microsoft powoli wygasza abonament Xbox Live Gold, który od niedawna nie jest już nawet wymagany do grania online w tytuły free-2-play. Firma stawia marketingowo na Xbox Game Passa oraz usługę strumieniowania gier nazywaną xCloudem. Ich protoplasta powoli ginie gdzieś w tle — ale nie pozostał kompletnie zapomniany.

To prawda, że gry udostępniane za darmo w ramach Xbox Live Gold co miesiąc to coraz częściej indyki, których wielu graczom nie chce się nawet przypisywać do konta (o pobieraniu nie wspominając), ale zdarzają się perełki. Jedną z nich jest Diablo 3: Reaper of Souls, które można obecnie pobrać na konsole Xbox bez żadnych opłat. Mowa tutaj o wersji Ultimate Evil Edition (oraz dodatku z Nekromantą, który trzeba pobrać osobno).

Nie do końca wiadomo, czy Diablo 3 w ramach Xbox Live Gold to jakiś falstart promocji, czy jedynie błąd.

Jeśli to promocja, to Microsoft się nią w ogóle nie chwali, ale udało mi się potwierdzić, że pobranie gry za darmo jest możliwe — wystarczy ją ręcznie wyszukać z poziomu konsoli, a sklep Microsoftu do pobrania wymaga jedynie aktywnego konta Xbox Live Gold (czy to samodzielnego, czy to w ramach usługi Xbox Game Pass Ultimate). Mimo to Diablo 3 nie pojawia się na liście gier dostępnych za darmo w ramach subskrypcji w tym miesiącu i nie zostaje przypisane do konta na stałe.

Czas pokaże, czy mamy tutaj do czynienia z promocją związaną z np. preorderami remastera poprzedniej odsłony cyklu, czy też w sklepie Microsoftu pojawił się jakiś błąd, w wyniku którego gra dostępna jest za darmo. Nie zdziwię się też, jeśli Activision Blizzard próbuje teraz z pomocą Microsoftu odwrócić uwagę od ostatniego skandalu, ale efekt jest taki, że posiadacze Xboksów, w oczekiwaniu na premierę Diablo 2: Resurrected, Diablo 4 i Diablo: Immortal, mogą dziś za darmo mordować demony i inne bezeceństwa na telewizorze w trzeciej odsłonie tegoż cyklu.

Nie zdziwię się przy tym, jeśli Diablo 3: Reaper of Souls będzie grą darmową na Xboksach tylko przez określony czas — a z drugiej strony Diablo 2: Resurrected było jedną z gwiazd ostatniej konferencji Microsoftu poświęconej grom na konsole Xbox, więc kto wie — może to faktycznie prezent-niespodzianka dla subskrybentów Xbox Live Gold? Nie ma co jednak wróżyć z fusów — wysłaliśmy pytania do przedstawicieli marki Xbox w tej sprawie i czekamy na odpowiedź.