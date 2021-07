Tak wyglądał dziesiąty lot Ingenuity nad marsjańskimi wydmami

Helikopter Ingenuity to fenomenalne urządzenie. Aż szkoda, że nie możemy oglądać go w akcji w wysokiej jakości. Nie zmienia to faktu, że najnowsze nagranie z ostatniego lotu i tak jest absolutnie fascynujące.

Co więcej, helikopter nie musi zwracać uwagi na to, nad jakim terenem leci. Dzięki temu Ingenuity mógł swobodnie przelecieć nad marsjańskimi wydmami, które są zdecydowanie niebezpieczne dla łazików, które mogłyby się w nich zakopać, niwecząc lata pracy i miliony dolarów wydane na ich skonstruowanie.

Owszem, to tylko czarno-białe nagranie lotu nad stertą piachu. Wystarczy jednak uświadomić sobie, że jest to co widzimy na ekranie to powierzchnia zupełnie innej planety, na której nigdy, przez 4,5 miliarda lat jej istnienia nie stanął żaden człowiek, a jedyne dźwięki inny niż szum wiatru na całej planecie wydawane są przez lądowniki, łaziki i helikoptery stworzone na Ziemi, która z powierzchni Marsa jest jedynie jedną z wielu gwiazd na niebie. Na Marsa dotarła obca cywilizacja, i to my nią jesteśmy. Jeżeli już poczuliście ten klimat, włączcie powyższy film jeszcze raz.