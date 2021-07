Nowa funkcja Spotify. Już nigdy nie przegapisz nowej piosenki ulubionego artysty

W Spotify nie brakuje mechanizmów, dzięki którym możemy na bieżąco śledzić ulubionych artystów i nowości w danym gatunku. Możemy obserwować profil danego muzyka czy podcastera, żeby nie przegapić nowości. Możemy też regularnie odwiedzać playlistę „odkryj w tym tygodniu”. W końcu Spotify przysyła nam też powiadomienia, jeśli któryś z naszych ulubionych artystów wydał coś nowego, choć zwykle robi to z opóźnieniem w formie banera „nowa muzyka, w tym od [wstaw wykonawcę] dostępna w Spotify!”.

Dla prawdziwych melomanów, którzy muszą słuchać premier w dniu premiery, to jednak za mało. Dotąd brakowało w Spotify miejsca, gdzie można by podejrzeć wszystkie nowości na raz, bez szukania po bibliotece. Taka funkcja właśnie trafia do aplikacji.