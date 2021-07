Policzono posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series. Sony chwali się historycznymi rekordami, Microsoft tak samo

Znamy najnowsze wyniki sprzedaży konsol dziewiątej generacji. PlayStation 5 notuje rekordowy wynik, zyskując miano najszybciej kupowanej platformy do gier w całej historii Sony. Microsoft również chwali się rekordową sprzedażą modeli Xbox Series.

Sony oficjalnie potwierdziło liczbę sprzedanych konsol PlayStation 5. Od premiery tego urządzenia PS5 znalazło ponad 10 milionów nabywców. Tym samym PlayStation 5 jest najszybciej kupowaną konsolą w całej historii Sony. Nawet PSX i PS2 potrzebowały więcej czasu, aby przebić barierę pierwszych dziesięciu milionów. Sony wierzy, że z tak dobrym startem, firmie uda się pobić rekord sprzedaży ustanowiony dekady temu przez PlayStation 2. Może w tym pomóc rynek chiński, gdzie Sony dostało zielone światło na sprzedaż platformy.

Microsoft także ma powody do zadowolenia. Konsole Xbox Series znalazły 6,5 miliona nabywców.

Z takim wynikiem modele Series S oraz Series X są najszybciej znikającymi ze sklepowych półek Xboksami w historii. Microsoft nie może co prawda liczyć na wyniki podobne do tych generowanych przez PlayStation 5, ale firma zdecydowanie ma powody do zadowolenia. Unikalna strategia obliczona na tańsze granie i programy abonamentowe przynosi wymierne korzyści, w postaci 11 proc. wzrostu przychodów za sektor gier w skali kwartał do kwartału . Zdaje się, że Microsoft znalazł skuteczny sposób na budowanie nowej tożsamości Xboksa, nadrabiając w ten sposób znacznie mniej efektowną ofertę gier na wyłączność.

Będąc przy grach na wyłączność, świetny The Amazing Spider-Man: Miles Morales znalazł dotychczas aż 6,5 miliona nabywców - tylu, ilu łącznie sięgnęło po obie konsole Xbox Series. Trzeba jednak zaznaczyć, że Morales zadebiutował zarówno na PS5 jak i PS4. Z kolei najlepszym sprzedażowo tytułem wyłącznie na PlayStation 5 jest rewelacyjny Ratchet and Clank: Rift Apart, po którego sięgnęło ponad 1,1 miliona posiadaczy białej konsoli Sony.

Trzeba dodać, że sprzedaż obu produktów ma miejsce w szczególnym, wyjątkowym czasie. Pandemia wirusa przełożyła się na większe zapotrzebowanie na platformy do gier. Z drugiej strony mamy do czynienia z potężnym niedoborem podzespołów, który ma potrwać nawet do 2023 r. Ograniczona podaż ma bezpośrednie przełożenie na wynikli sprzedaży i niewykluczone, że te byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie trudność w dostępie do PlayStation 5 oraz Xbox Series.

Czyli konsole górą!