Przewidziałem wyniki finansowe Microsoftu ze 100-procentową trafnością

Wyniki finansowe Microsoftu za Q2 2021 przebiły oczekiwania analityków. Po raz kolejny widać, że Satya Nadella i jego zarząd realizują z góry ustalony plan z wysoką precyzją. Jedyne co możemy zrobić, to przyjrzeć się ich potknięciom.

Gdy dziś przed pracą dyskutowaliśmy w redakcji kto na popołudniowej zmianie zajmie się jakim tematem, na mnie jak zawsze przypadła analiza wyników finansowych Microsoftu. Napisałem wówczas mojemu wydawcy coś takiego:

Nie próbuję tu być wszechwiedzącym wróżem. Nie wykazuję się też tu przesadną przenikliwością czy jakimiś tajemniczymi źródłami. Microsoft niczym ogromny taran przesuwa się po krajobrazie rynku IT. Zawłaszczając wszystko, co staje mu na drodze. A zarazem nie będąc w stanie wywrzeć większego wpływu na sprawy znajdujące się poza wytyczoną odgórnie drogą. To historia, która powtarza się kwartał w kwartał.

Nie myliłbym jednak tego z nudą. Microsoft ma duże problemy z wprowadzaniem na rynek nowych produktów czy usług, zazwyczaj znajdując oparcie w swoich wiodących na rynku od dekad technologii. Gdy jednak coś nowego w końcu chwyci – zazwyczaj jest to sukces na tyle spektakularny, że wycina z rynku sporą część konkurencji. Dla przykładu: Microsoft Teams. To pierwsza od bardzo wielu lat nowa usługa Microsoftu, która odniosła sukces. Jednak ów sukces ma taką skalę, że Teams zbliżają się niebezpiecznie do pozycji rynkowego monopolu. Zresztą, do tego konkretnego zagadnienia jeszcze wrócimy w poniższej analizie.

Microsoft – wyniki za 2. kwartał 2021. 62,2 mld dol. przychodu.

Wspomniany wyżej przychód przełożył się na 16,5 mld zysku netto. Najwyższą kwotę przychodów zapewnił dział Intelligent Cloud (17,4 mld dol, 30-procentowy wzrost rok do roku), za co głównie odpowiada Azure. Ten odnotował 51-procentowy wzrost przychodów rok do roku. Warte wyróżnienia są też Server (16-procentowy wzrost) i Enterprise Mobility (29-procentowy wzrost do 190 mln stanowisk)

Drugim najważniejszym działem w kontekście wyników finansowych jest Productivity and Business Processes. Ten zapewnił 14,7 mld przychodów, co oznacza 25-procentowy wzrost rok do roku. Usługi Office dla firm odnotowały 20-procentowy wzrost, zaś Office dla konsumentów 18-procentowy. Microsoft 365 dla konsumentów ma już 51,9 mln abonentów.

Na trzecim miejscu znalazł się dział More Personal Computing. Ten zapewnił firmie 14,1 mld dol. przychodu, co oznacza 9-procentowy wzrost rok do roku. Przychody ze sprzedaży Windowsa firmom odnotowały 20-procentowy wzrost, jednak te ze sprzedaży partnerom sprzętowym odnotowały aż 30-procentowy spadek. Przychody z produktów gamingowych odnotował 4-procentowy wzrost, jednak przychody z tytułu sprzedaży gier i usług gamingowych odnotowały 4-procentowy spadek. Najgorzej w dziale Surface: ten zaliczył 20-procentowy spadek przychodów – Microsoft wini kryzys z dostępnością podzespołów za tę porażkę.

Surface i Windows w dół. Microsoft: „to wina pandemii”.

Microsoft wyniki Q2 2021. Surface mocno w dół

Microsoft wini pandemię COVID-19 za słabsze niż zwykle wyniki Windowsa i Surface’a. Przejście na pracę i edukację zdalną sprawiły, że popyt na nowe komputery osobiste utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Microsoft twierdzi jednak, że zarówno on, jak i jego partnerzy sprzętowi, mają problemy z pozyskaniem od podwykonawców układów scalonych, zasilaczy i innej elektroniki.

To ponoć dlatego Surface zapewnił raptem 1,38 mld dol. przychodu w minionym kwartale. Co gorsza, to oznacza ponoć kłopoty dla całego rynku PC. Po rekordowych wynikach większości producentów w ostatnich kwartałach mają nastąpić ogromne spadki. Nie z uwagi na malejący popyt – ten ponoć nadal się utrzymuje – a z coraz większymi problemami z zapewnieniem odpowiedniej podaży. Microsoft ostrzegł inwestorów, że spodziewa się kiepskich wyników Surface’a również i w przyszłym kwartale.

Microsoft wyniki Q2 2021. Zmniejszenie podaży na rynku PC wpływa negatywnie na wyniki Windowsa

Mniejsza dostępność podzespołów wpływa również negatywnie na Xboxa i Windowsa. Producenci PC nie będąc w stanie wyprodukować odpowiedniej liczby urządzeń kupują w efekcie mniejszą liczbę licencji na Windowsa. Z kolei konsole Xbox Series są nadal trudne do kupienia w wielu kluczowych światowych rynkach.

LinkedIn staje na nogi. 10 mld dol. rocznie to już norma.

Wyniki Microsoftu Q2 2021. LinkedIn z 10 mld dol. wpływów rocznie

Usługa społecznościowa Microsoftu dla rynku pracy urosła już na tyle, by dołączyć do najważniejszych w ofercie giganta z Redmond – przynajmniej z finansowego punktu widzenia. LinkedIn w minionym roku zapewnił 10 mld dol. przychodu. Miniony kwartał to 46-procentowy wzrost w porównaniu do kwartału sprzed roku, a w ujęciu rocznym LinkedIn odnotował 97-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Microsoft bardzo ostrożnie postępuje z LinkedInem, którego przejął w 2016 r. za kwotę 26,2 mld dol. Zapowiadano, że usługa społecznościowa zostanie mocno zintegrowana z Microsoft 365 i Dynamics 365. Plan jednak uległ zmianie: na dziś punkty integracji występują w śladowych ilościach. Microsoft ponoć jest skupiony przede wszystkim na powiększaniu liczby użytkowników LinkedIna. Prawdopodobnie nie chcąc niczym wkurzyć istniejącej bazy.

Ćwierć miliarda. Tylu użytkowników regularnie pracuje na Microsoft Teams.

Excel, Windows, Dynamics, Word, OneDrive, Xbox Live, OneNote, Outlook…wszyscy dobrze znamy te zarabiające kokosy produkty Microsoftu. Wszystkie łączy jedna rzecz: były wprowadzone na rynek wiele lat temu. Czasem wręcz wiele dekad temu. Microsoft jest mistrzem w swoich specjalizacjach. Jednak gdy próbuje czegoś nowego, efekty najczęściej bywają mizerne. Teams to wyczekiwany przez wiele lat i tak bardzo upragniony sukces. W końcu coś nowego, co chwyciło.

Microsoft Teams ma już 250 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. A przecież raptem w kwietniu Microsoft z dumą informował o 145 mln. Teams to nie tylko spektakularny sukces ostatnich kilku kwartałów – usługa cały czas rośnie, coraz mocniej spychając na margines konkurencję pokroju Slacka czy Google Meet.

Wyniki Microsoftu Q2 2021. Microsoft Teams to spektakularny sukces w firmach i organizacjach. Microsoft nie umie jednak do niej przekonać użytkowników indywidualnych

80 mln użytkowników Teams korzysta z usługi również na telefonie komórkowym. 124 klientów Microsoftu używa Teamsów dla 100 tys. użytkowników lub więcej, a niemal 3 tys. klientów dla 10 tys. użytkowników lub więcej.

Start nowej generacji konsol Xbox. „Gdyby nie Xbox Game Studios, mielibyśmy problem”.

Xbox Series X i Xbox Series S rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, co nie powinno nikogo dziwić. Graczy nieustannie przybywa, zaś raptem kilka miesięcy temu na rynek została wprowadzona zupełnie nowa generacja sprzętu. Sprzedaż konsol Xbox Series utrzymuje się na rekordowym dla marki Xbox poziomie. Xbox, Xbox 360 i Xbox One sprzedawały się zauważalnie gorzej w porównywalnym czasie od premiery.

Mimo tego wyniki finansowe Xboxa nie ociekają wspaniałością – nie tylko z uwagi na fakt, że bezpośrednia konkurencja również świetnie sobie radzi. Spadły przychody z tytułu obrotu cyfrowymi dobrami – a więc te ze sprzedaży gier i usług.

Microsoft wyniki Q2 2021. Xbox Game Pass i Xbox Game Studios kluczem do sukcesu bieżącej generacji konsol

Jak twierdzi Microsoft, to ponownie wina pandemii. Studia gamingowe mają problemy z tworzeniem nowych gier, w wielu przypadkach nadal ucząc się ich produkcji w trybie work from home. Jak twierdzi Microsoft, to wpłynęło na mniejszą liczbę premier od wydawców zewnętrznych. A więc i niższą sprzedaż.

Microsoft twierdzi jednak, że wyniki byłyby istotnie słabsze gdyby nie przychody z tytułu Xbox Game Pass oraz z tytułu sprzedaży gier i DLC od Xbox Game Studios. Regularne wydawanie gier na wyłączność na platformę Xbox (do której Microsoft zalicza konsole Xbox, PC z grami z Microsoft Store oraz streaming z chmury Xbox) przez należące do Microsoftu studia utrzymały zaangażowanie graczy na wysokim poziomie.