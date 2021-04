Konieczność społecznej izolacji, wykonywania obowiązków służbowych w domu i zdalna edukacja istotnie wpłynęły na rynek PC. Kolejny kwartał odnotowuje wzrosty, jakich na nim nie widziano od dawna.

Jakkolwiek cynicznie to nie zabrzmi, pandemia COVID-19 to dar od losu dla producentów PC. W domach milionów konsumentów okazało się nagle, że domowy pecet, okazjonalnie wykorzystywany do drobnych obowiązków i gier, musi zacząć pełnić rolę narzędzia pracy i źródła edukacji. I to dla wszystkich domowników. Kwartał w kwartał rynek PC odnotowuje więc wysokie wzrosty sprzedaży. Podobnie wyglądało to w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Według najnowszych danych od IDC, wysoki popyt na komputery się utrzymuje, mimo że pandemia trwa już od ponad roku. W porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku mówimy o 55,2-procentowym wzroście liczby komputerów wprowadzonych do sprzedaży.

W sumie wprowadzono ich w minionym kwartale 84 mln. To 8-procentowy spadek względem czwartego kwartału minionego roku, ale to najniższy spadek od 2012 r. IDC zauważa, że gdyby nie wywołane pandemią problemy u dostawców podzespołów elektronicznych, liczby za miniony kwartał prawdopodobnie byłyby jeszcze większe – chociażby z uwagi na rosnące ceny komputerów, co jest skutkiem rzeczonych braków.

Lenovo liderem rankingu. Najlepiej sprzedające się komputery to również te od HP i Della.

Według danych IDC, na dziś liderem rynku jest Lenovo z 24,3-procentowym udziałem w liczbie wprowadzonych komputerów do sprzedaży, a tuż za nim uplasowało się HP z 22,9-procentowym udziałem. Warto też zwrócić uwagę na wyniki Apple’a i Acera. Co prawda ich udział jest znacznie mniejszy, jednak obie firmy odnotowały ogromne wzrosty – odpowiednio, 111,5- i 73,5-procentowe.

Największą niewiadomą jest pytanie, na jak długo trend wzrostowy się utrzyma. Analitycy z IDC zauważają, że wysoki popyt na komputery osobiste został niejako rozwleczony w czasie. Od lockdownów minęło już wiele miesięcy, a i tak PC przeżywają drugą rynkową młodość. Owo rozwleczenie wywołane jest wspomnianymi wyżej brakami w podaży, przez co część klientów zmuszona jest odwlec zakup w czasie. IDC przyznaje jednak, że sytuacja rynkowa za dwa-trzy lata jest bardzo trudna do przewidzenia.