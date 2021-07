Sztandarowe smartfony zaczynają kosztować ponad 4 tys. zł, a to sprawia, że stają się coraz większą egzotyką, zwłaszcza dla polskiego klient. Nie jest to żaden prztyczek w kierunku typowego Kowalskiego, bo zasadność kupowania najdroższych smartfonów jest dziś bardzo wątpliwa.

Coraz popularniejsze stają się niższe serie urządzeń, kosztujące do 2000 lub do 1500 zł. Dziś to właśnie w tym segmencie odbywa się prawdziwa walka producentów na to, kto zaoferuje więcej. Teraz do wyścigu ponownie stanie OnePlus, za sprawą drugiej generacji swojej serii Nord. OnePlus Nord 2 trafi na rynek już 22 lipca i zapowiada się bardzo interesująco.