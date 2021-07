Polska instagramerka sprzedała… miłość. Ktoś zapłacił milion złotych za jej NFT

NFT, czyli Non-Fungible Token, to w dużym uproszczeniu niewymienialny, niezmienny technicznie, niemożliwy do zhakowania certyfikat. Potwierdza on unikalność cyfrowych przedmiotów w rejestrze zwanym blockchainem („łańcuchem bloków”), czyli w systemie służącym do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. NFT pozwala jasno stwierdzić, kto jest właścicielem danego wirtualnego przedmiotu: pliku, obrazka, GIF-a, piosenki, filmiku wideo, mema itd. NFT może być unikalny jak kolaż Beeple’a czy tweet Dorseya. Wtedy potwierdza ich oryginalność niczym podpis malarza na płótnie. Może być też jedną kopią z wielu np. kolekcjonerskich wirtualnych kart.

Martirenti sprzedała miłość za milion złotych. Zaraz, co?

Oczywiście nie chodzi o taką fizyczną, bo liczę na to, że ją jeszcze znajdę. Ale skoro mam z nią problem, bo nie działa, to warto spróbować z tą cyfrową - mówi Marti Renti. Poza tym zawsze chciałam, żeby Polki zapisały się na kartach historii. Już sobie wyobrażam, jakie moje zdjęcie może się pojawić w podręcznikach do historii. Przecież to możliwe, prawda?

Marta Rentel ma w sprzedaży inne, równie „ciekawe” NFT.

To jest ten moment, w którym jako społeczeństwo powinniśmy wziąć głęboki wdech.

Daleko mi do bycia turbolewakiem i mówienia innym, na co mogą, a na co nie mogą wydawać swoich pieniędzy, ale… w tym przypadku chyba przyklasnąłbym Kapelom i Staśko tego świata mówiącym, że kapitalizmowi przydałoby się wcisnąć hamulce w podłogę.



Można oczywiście żyć dalej w myśl mantry „kto bogatemu zabroni”. W końcu nikomu nie dzieje się krzywda, nikt nikogo nie okrada, a nam nic do tego, na co ktoś wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze. Jednak czym innym jest – przynajmniej w mojej opinii – zapłata za dzieła sztuki, drogie przedmioty czy ekskluzywne usługi, a czym innym przepalanie absurdalnych sum na byty, które de facto nie istnieją. Nie istnieje „cyfrowa miłość”, tak samo jak nie istnieje „niewidzialna rzeźba”. Istnieje za to skrajna społeczna nierówność, głód, bieda i katastrofa ekologiczna. Ale kto by się nimi przejmował, kiedy można wyskoczyć z miliona złotych i kupić sobie „dozgonną cyfrową miłość” influencerki, prawda?



Grafika główna: martirenti.com