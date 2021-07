Jak sobie radzić z upałami? Wcale nie trzeba od razu kupować klimatyzacji

30 stopni na dworze, we wnętrzu domu niedługo też będzie tyle samo albo i więcej. Pierwsza myśl - włączyć klimatyzację. Ale wcale nie trzeba tego robić.

Oczywiście klimatyzacja ma swoje zalety. Nastawiamy oczekiwaną temperaturę i po chwili cieszymy się przyjemnym chłodem. Tyle tylko, że... najpierw klimatyzator trzeba mieć, a to przeważnie jest kosztowne i to na jedno pomieszczenie.

A jeśli nawet mamy już klimatyzację, to musimy pamiętać, że ona też ma swoje wady. Przy korzystaniu z niej w upalne dni łatwo się przechłodzić lub przewiać, wysusza powietrze w pomieszczeniu, a nieczyszczona regularnie może okazać się źródłem grzybów, co błyskawicznie odczują alergicy.

Do tego korzystając z klimatyzacji, wpadamy w błędne koło - im na dworze jest cieplej, tym częściej i intensywniej używamy klimatyzacji. Im częściej i intensywniej jej używamy, tym większe zużycie energii i emisja CO2, co doskonale wiemy, do czego prowadzi.