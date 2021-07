Dobra wiadomość: iMac z Face ID może się pojawić. Zła? Jeszcze poczekamy

Jeśli skaner twarzy trafi do komputerów z linii iMac, to dopiero za kilka lat. Apple co prawda już teraz o tym myśli, ale na razie skupia się na czytniku linii papilarnych w klawiaturze.

Face ID już kilka lat temu zastąpiło Touch ID w smartfonach Apple’a wraz z premierą modelu iPhone X, a potem przyszła kolejny na tablety z linii Pro. Nie oznacza to jednak, że czytnik linii papilarnych zniknął całkowicie z portfolio firmy z Cupertino. To rozwiązanie trafiło do innych kategorii sprzętów.

Apple montuje dziś skanery odcisków palców w tabletach innych niż iPady Pro, w komputerach z linii MacBook Pro i MacBook Air oraz w klawiaturach Magic Keyboard dołączanych do komputerów iMac z 24,5-calowym wyświetlaczem. Nie zapowiada się na to, by ta technologia w najbliższym czasie odeszła do lamusa.

Face ID w komputerach Mac może się pojawić, ale dopiero za kilka lat.

Mark Gurman z Bloomberga, czyli bodaj najlepiej poinformowany dziennikarz skupiający się na Apple’a, poinformował swoich czytelników, że Apple rozważa wdrożenie Face ID w swoich komputerach z rodziny Mac. Nie stanie się to jednak zbyt szybko, bo czekamy na skaner w ekranie, a Touch ID cały czas jest tańsze.

Jeśli wierzyć Gurmanowi, to pierwszy komputer Apple’a ze skanerem twarzy pojawi się najwcześniej za kilka lat. Wedle wiedzy dziennikarza Bloomberga firma planuje w przyszłości przesiąść się na Face ID we wszystkich swoich sprzętach, w tym w Makach, tabletach innych niż iPady Pro oraz w iPhone’ach SE.

Nie mogę się doczekać, aż Face ID trafi do komputerów firmy z Cupertino.

Do logowania się i potwierdzania niektórych czynności w swoim Maku mini używam co prawda teraz zegarka Apple Watch, a w przyszłości planuję dokupić nowe Magic Keyboard z Touch ID. Mimo to wolałbym, gdyby komputer rozpoznawał mnie, gdy siadam do biurka i nie wymagał odrywania rąk od klawiatury i myszy.

Jestem przy tym przekonany, że Face ID byłoby w komputerach w niektórych scenariuszach użyteczniejsze w np. iPadach. Skorzystaliby z tego rozwiązania przede wszystkim ci klienci indywidualni i biznesowi, którzy wykorzystują mechanizm tworzenia wielu kont użytkownika, który nie jest dostępny na tabletach.