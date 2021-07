Już sobie nie zmienisz wyglądu Androida. Google zamienia się w Apple’a

Jednym z najczęściej przytaczanych argumentów przez fanów Androida jest możliwość modyfikacji wyglądu interfejsu. Google uznał jednak, że co za dużo, to nie zdrowo. Android 12 beta 3 zabiera kilka funkcji i to nie jest błąd.

Możliwość zmiany wyglądu systemu to jeden z największych atutów systemu Android, który stawia oprogramowanie od Google’a w opozycji do iPhone’ów. Z jednej strony producenci mogą przygotowywać swoje nakładki, co odróżnia ich produkty od urządzeń konkurencji nie tylko funkcjonalnie, ale również wizualnie, a z drugiej użytkownicy mogą dopasować interfejs pod swoje potrzeby.

W celu zmiany wyglądu interfejsu sprzętów z Androidem nie trzeba nawet przełamywać zabezpieczeń urządzenia. Aplikacje modyfikujące system można znaleźć w Google Play lub instalować ręcznie spoza oficjalnego repozytorium. Oprócz tego Google umożliwił wprowadzanie zmian w Androidzie bez nakładek w ramach funkcji Motywy i tapety na smartfonach z rodziny Google Pixel 4 w systemie Android 10.

Po kilku latach Google wycofuje się rakiem z tzw. Pixel Themes i opcji modyfikowania wyglądu Androida.

To o tyle smutne, że ta funkcja trafiła z biegiem czasu na inne Pixele od Google’a oraz smartfony firm trzecich takich jak Asus i Motorola. Niestety niedługo ci producenci będą musieli popracować nad swoim rozwiązaniem tego typu. Firma z Mountain View uznała, że pozbędzie się kilku kluczowych funkcji i ta funkcja ograniczy się w zasadzie tylko do zmieniania tapety.

Tak wygląda menu Motywy i tapety na smartfonie marki Motorola

Do tej pory w ramach funkcji Motywy i tapety, którą wywołuje się długim przytrzymaniem palca na pulpicie, oprócz tła można było zmienić również font, kształt i wygląd ikon oraz kolor akcentu. Niestety w systemie Android 12 beta 3 akurat te funkcje zostały usunięte. Co gorsza, to nie jest żaden błąd. Jak podaje XDA, przedstawiciel Google’a potwierdza, że to celowe działanie.

Pixel Themes w systemie Android 12 zastąpi nowe rozwiązanie nazwane Dynamicznymi Motywami. Google uznał je za znacznie bardziej nowoczesne i przyszłościowe. Wielu użytkowników nie jest jednak do tego przekonanych, gdyż Android przyzwyczaił ich do czegoś zgoła odmiennego. Obieranie wyboru, bo producent wie lepiej, kojarzy się bardziej z iPhone’ami…