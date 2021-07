Nowe buźki od Google'a. Tak wyglądają emoji z Android 12

Android 12 pojawi się na rynku wraz z odświeżonymi emoji. Google wprowadzi nowe emotikony nie tylko do swojego systemu operacyjnego na telefony, ale i do Chrome’a, Gmaila, YouTube’a i reszty produktów i usług.

Z okazji światowego dnia emoji kilka wiodących film zdecydowało się odświeżyć swoje emotikony. Microsoft już pokazał te, które trafią do Windowsa i Microsoft 365 . Facebook z kolei wprowadza dźwiękowe emoji do Messengera . Chęci zmian nie oparł się też Google.

Firma oficjalnie zaprezentowała emoji, które trafią do Androida 12 i bazującym na nim innych systemów. Tak jak Microsoft, Google nie ograniczy się tylko do zapewnienia nowych grafik do najnowszego OS-u. Emotki zostaną podmienione również w Chrome OS, a także we wszystkich usługach chmurowych.