Można gasić światło. Ciemny motyw trafił na desktopową Wyszukiwarkę Google

Z niezrozumiałym i ogromnym opóźnieniem użytkownicy Wyszukiwarki Google na PC w końcu mogą wybierać pomiędzy ciemnym i jasnym motywem interfejsu. Nowość jest już wdrażana, choć jeszcze nie wszyscy mają do niej dostęp.

Już od długiego czasu użytkownicy telefonów i tabletów mogą zdecydować, czy chcą zachować dotychczasowy wygląd Wyszukiwarki Google, czy też zmienić go na nowy, ciemny motyw. Ten może być bardziej użyteczny chociażby w momencie sięgania po telefon w ciemnym pomieszczeniu – wyświetlacz z włączoną Wyszukiwarką nie razi wówczas tak mocno w oczy.

Niestety, Google’owi zajęło bardzo dużo czasu na wprowadzenie ciemnego motywu w desktopowej wersji wyszukiwarki, mimo iż ciemny motyw zawitał do Windowsa i macOS-a już wiele miesięcy temu. Na szczęście w końcu się doczekaliśmy – ten jest właśnie wdrażany. Nie wszyscy użytkownicy jeszcze mają do niego dostęp, jednak możliwość wybrania ciemnego motywu powinna być ogólnodostępna w przeciągu najbliższych tygodni.

Ciemny motyw Wyszukiwarki Google na PC. Jak włączyć?

Na szczęście jest to bardzo proste. Według naszych wstępnych testów motyw nie dopasowuje się do tego wskazanego w systemie. Trzeba ręcznie wybrać ten, który najbardziej w danej chwili odpowiada użytkownikowi. Można to zrobić na dwa sposoby.

Po pierwsze, można posłużyć się ikoną, widoczną w prawym górnym rogu wyszukiwarki – tak jak na powyższym zrzucie ekranowym.

Można też wejść w Ustawienia wyszukiwania – łącze w prawym dolnym rogu Wyszukiwarki Google – i tam wybrać odpowiedni motyw.

To kto zostaje przy białym?