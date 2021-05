Sieć Play zorganizowała promocję Majówka bez VAT, w ramach której wybrane telefony czasowo dostępne są w nowych, niższych cenach. Większość modeli ma niewielkie obniżki, ale niektóre zestawy są warte uwagi.

Majówka bez VAT to promocja sklepu sieci Play, która potrwa do 4 maja – albo do wyczerpania zapasów magazynowych. Telefony objęte promocją można kupować zarówno w połączeniu z umową operatorską, jak i w ramach wolnej sprzedaży – niezależnie od wyboru, w obu przypadkach zostanie naliczony stosowny rabat.

Sęk w tym, że nazwa promocji jasno mówi, jak wysokich obniżek powinniśmy się spodziewać, a tymczasem większość objętych promocją modeli to te dla oszczędnego klienta. Po odliczeniu procentowej kwoty podatku VAT wychodzą relatywnie niewielkie oszczędności, raptem kilkudziesięciu złotych za urządzenie – choć dobre i to. Jest jednak kilka perełek, gdzie wspomniane oszczędności są znacznie wyższe.

Majówka bez VAT w Play. Niektóre rabaty na telefon są bardzo ciekawe.

Sieć Play proponuje głównie telefony z linii Galaxy A, Redmi i Realme, a także kilka innych. Jak już wspomniałem, większość modeli została przeceniona o kwoty niższe niż 100 zł. To i tak oszczędność, więc trudno krytykować omawianą promocję. Moją uwagę zwróciło jednak kilka ofert, w przypadku których oszczędności względem cen rynkowych są całkiem istotne. Są to:

Realme 7i. W wolnej sprzedaży za 600 zł, w promocji u Play niecałe 490 zł

Galaxy A41. W wolnej sprzedaży powyżej 1000 zł, w promocji u Play niecałe 900 zł

Redmi Note 9. W wolnej sprzedaży 850 zł, w promocji u Play 650 zł.

Motorola Edge. W wolnej sprzedaży od 2500 zł, w promocji u Play 2113 zł

Xperia L4. W wolnej sprzedaży od 800 zł, w promocji u Play 690 zł

Warto też sprawdzić pozostałe rabaty – mniej atrakcyjne, ale i tak zawsze to kilka dodatkowych złotówek w kieszeni.

Promocja w Huawei.pl

Swoją promocję na Majówkę przygotował także Huawei. W atrakcyjnych obniżonych cenach można znaleźć m.in. głośnik Huawei Sound za 479 zł, laptop Huawei MateBook D 14 za 3099 zł czy tablet Huawei MatePad M5 lite za 999 zł. Szczegóły tej promocji opisaliśmy w osobnym artykule o Majóce na huawei.pl.