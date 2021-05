Samsung Galaxy Z Fold 2 tańszy o 2300 zł. Rewelacyjna promocja tylko do niedzieli

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G to najlepszy składany smartfon Samsunga. Do końca weekendu można go kupić aż o 2300 zł taniej, w ramach dwóch łączących się promocji. Takiej ceny jeszcze nie było.

O zaletach Samsunga Galaxy Z Fold 2 5G można byłoby mówić długo, ale zamiast to robić, zapraszam was do mojej recenzji tego niecodziennego, składanego smartfona. Lista wad jest znacznie krótsza, a największą z nich była cena, bowiem mówimy o sprzęcie, który w dniu premiery kosztował aż 9 tys. zł.

Dziś, nieco ponad pół roku później, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G jest dostępny w cenie 5599 zł.

Jest to najlepsza cena na rynku, a żeby z niej skorzystać, trzeba wykorzystać dwie promocje. Po pierwsze, w większości elektrtomarketów cena Galaxy Z Fold 2 5G została w ten weekend (do niedzieli) obniżona do poziomu 6599 zł. Taką cenę znajdziemy m.in. w Media Markt, X-Komie, Avansie, czy np. w Neonet. Jest to obniżka o 1300 zł względem regularnej ceny.

Po drugie, promocja łączy się z rabatem Samsunga dostępnym przy odsprzedaży starego urządzenia Samsunga. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok, Samsung przyzna nam dodatkowy rabat na zakup Galaxy Z Folda 2 5G w wysokości 1000 zł. Szczegóły tej promocji są dostępne na stronie Samsunga.

W efekcie uzyskamy rabat w wysokości aż 2300 zł, a to oznacza, że do końca weekendu możemy kupić Samsunga Galaxy Z Fold 2 5G w cenie 5599 zł, a więc wchodzimy w obszar cenowy topowych nieskładanych smartfonów dostępnych na rynku.

Płaski Galaxy S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max, czy skłądany Galaxy Z Fold 2 5G? Teraz, po raz pierwszy, te urządzenia kupimy w bardzo podobnej cenie.

To oczywiście nadal wysoka cena, ale jednocześnie pierwszy raz dostajemy za taką kwotę topowy składany smartfon obecnej generacji. Sprzęt zdecydowanie bardziej zaawansowany technicznie niż jakikolwiek płaski smartfon. Sprzęt wzbudzający ogromne zainteresowanie nie tylko wśród fanów technologii.

Tak ogromne zniżki kilka miesięcy po premierze nie zdarzają się często. Jeżeli marzyłeś o składanym smartfonie i masz do wydania 5600 zł, zdecydowanie warto rozważyć nowe promocje Samsunga.