Frostpunk zmierza na smartfony i tablety. Popularna polska gra strategiczna wyląduje na iOS oraz Androidzie. Za jej przygotowanie nie będzie jednak odpowiadało warszawski 11 bit studios, ale chiński moloch NetEase.

Frostpunk to jedna z bardziej rozpoznawalnych marek gier wideo wyprodukowanych w Polsce. Tytuł polegający na budowie miasta w czasach postapokaliptycznej zmarzliny wygenerował ponad 100 milionów złotych przychodu. Tym samym strategia 11 bit studios przegoniła This War of Mine - poprzedni międzynarodowy hit polskiego studia, ceniony w kraju i za granicą. Frostpunk to silny impuls do dalszego rozwoju polskiej spółki, która zatrudnia już ponad 200 osób.

Teraz Frostpunk zadebiutuje na urządzeniach mobilnych, ale nie stworzą go Polacy z 11 bit studios.

Tytuł trafi na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS. Aplikacja jest tworzona przez NetEase Games - skrzydło chińskiego giganta technologicznego NetEase, wyspecjalizowanego w produkcji gier mobilnych oraz tytułów na PC. Projekt otrzymał już oficjalną witrynę internetową, którą można odwiedzić klikając w ten odsyłacz. Niestety, na ten moment nie znajdziemy tam żadnych zwiastunów czy zrzutów ekranu.

Przedstawiciele NetEase zapewniają, że chcą przenieść Frostpunka za urządzenia mobilne zachowując zgodność z komputerowo-konsolowym oryginałem. Wyraźne zmiany będą wynikały głównie z charakteru mobilnych platform, wymuszających wdrożenie dotykowego sterowania oraz większego, uproszczonego interfejsu. Jednak co do zasady, doświadczenie na tablecie oraz smartfonie powinno być zbliżone do tego na PC, uwypuklając aspekt ludzkiej moralności w społeczności walczącej o przetrwanie.

W przypadku tego projektu wierność oryginałowi wydaje się kluczowa. Inaczej mobilny Frostpunk może zamienić się w kolejnego „strategicznego klikacza“ pokroju Clash of Clans, jakich znajdziemy setki w Google Play oraz App Store. Siłę Frostpunka stanowi jego unikalność i jest absolutnie kluczowe, by chińscy deweloperzy z NetEase zdawali sobie z tego sprawę. Producenci z Państwa Środka dostali w swoje ręce coś więcej niż tylko kolejną strategię.

NetEase to technologiczny gigant zatrudniający prawie 20 000 osób na całym świecie.

Siedziba NetEase w Szanghaju

Firma zbudowała swoją pozycję dostarczając internetowe usługi dla obywateli Chin. Jednym z pierwszych flagowych produktów korporacji była wyszukiwarka internetowa. Współcześnie NetEase posiada własną sieć e-commerce, platformy cyfrowej dystrybucji gier oraz udziały w wielu zachodnich spółkach, od amerykańskiego Bungie po francuskie Quantic Dreams.

NetEase jest wydawcą gier Blizzarda na terytorium Chin, dbając o takie marki jak Diablo, Overwatch czy Warcraft. Jednocześnie NetEase produkuje mobilne Diablo Immortal, które okazało się zaskakująco udaną produkcją, przynajmniej w dostarczonej nam wersji testowej. Jedną z najnowszych inwestycji NetEase jest japońskie studio deweloperskie Sakura Studio, mające skoncentrować się na tworzeniu wysokobudżetowych gier nowej generacji, tworzonych z myślą o globalnym odbiorcy.

Jeśli Chińczycy włożą tyle serca w przenośnego Frostpunka co w Diablo Immortal, polsko-chińska inicjatywa może zaowocować naprawdę dobrą grą mobilną.