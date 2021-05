Eksperymentowanie ze środkami nootropowymi jeszcze kilka lat temu było tematem tabu. Teraz te suplementy diety nikogo już nie dziwią. Wyzwaniem jednak nadal pozostaje wybranie czegoś, co naprawdę działa. Jak jest w przypadku suplementu Cognitiv Pro?

Producent chwali się, że kapsułki Cognitiv Pro zawierają zbalansowany zestaw nootropów, których działanie koncentruje się na usprawnieniu naszych funkcji poznawczych takich jak pamięć, koncentracja, motywacja, kreatywność oraz jasność umysłu. Do tego kapsułki zawierają witaminy (B6, B9 i B12), które ułatwiają przyswajanie następujących nootropów:

wyciąg z kory sosny morskiej - neutralizuje szkodliwe działanie toksycznych wolnych rodników skoncentrowanych w naszym mózgu

różeniec górski - wzmacnia odproność na stres psychiczny i usprawnia działanie funkcji kognitywnych

soplówka jeżowata - równoważy nastrój wspomaga odbudowę połączeń neuronowych (co dodatkowo wspomaga funkcje poznawcze)

l-teanina - zwiększa aktywność fal mózgowych alfa i wzmacnia kreatywność

cytykolina - która wspomaga procesy energetyczne komórek mózgowych, dzięki czemu są one w stanie szybciej przesyłać impulsy elektryczne. Cytykolina stosowana jest również w leczeniu mgły mózgowej

fosfatydyloseryna - optymalizuje działanie receptorów mózgowych i wspomaga pracę takich neuroprzekaźników jak acetylocholina i dopamina

l-tyrozyna - substancja, która ulepsza naszą pamięć roboczą oraz wpływa pozytywnie na nasz stan uwagi i skupienia

bakopa drobnolistna - zwiększa wydajność pamięci oraz samego procesu zapamiętywania

Dawkowanie suplementu jest bajecznie proste. Producent zaleca przyjmowanie 2 kapsułek dziennie po porannym posiłku. Dawkę można zwiększyć, jednak niezalecane jest przyjmowanie więcej niż 4 kapsułek dziennie.

Ja przetestowałem standardową dawkę Cognitiv Pro

Codziennie przez tydzień, zaraz po śniadaniu przyjmowałem 2 kapsułki. Czy coś się zmieniło? Owszem. Pierwsze efekty zacząłem dostrzegać mniej więcej trzeciego dnia po południu. Największą zmianą była bardzo zauważalna poprawa mojej pamięci krótkotrwałej. Bez większego starania się byłem w stanie na przykład zapisać nieznany numer, który do mnie dzwonił, czy bezbłędnie przepisać numer przesyłki kurierskiej z komputera na wydrukowany formularz (te dwa przykłady wywarły na mnie największe wrażenie, wybaczcie).

Drugim bardzo przyjemnym efektem było skrócenie mojego czasu dochodzenia do pełnej przytomności po obudzeniu się. Po trzech dniach brania testowanego suplementu osiągnięcie stanu skupienia przychodziło do mnie błyskawicznie i z taką łatwością, że zacząłem rezygnować z filiżanki porannej kawy. Bardzo przyjemne uczucie.

Lepsza pamięć i jasność umysłu to dwa najbardziej zauważalne w moim przypadku efekty tygodniowego przyjmowania suplementu od Cognitiv Pro. Najtrudniej jest mi stwierdzić, czy środek ten ulepszył moją kreatywność. Na pewno zauważyłem to, że zacząłem nieco szybciej pisać.

Czy jest to jednak równoznaczne ze zwiększoną kreatywnością? Bez badań z prawdziwego zdarzenia (i z grupą przyjmującą placebo) nie chcę wydawać tutaj zbyt odważnego wyroku. Na pewno też o wiele wolniej męczę się, siedząc długo przed komputerem i wykonując daną czynność na nim, zauważalnie rzadziej ulegam rozproszeniu.

I wątpię, żeby były to efekty placebo. Owszem, wiedziałem czego można mniej więcej spodziewać się po Cognitiv Pro, ale wątpię, żebym był w stanie wmówić sobie to, że nagle mam lepszą pamięć. Albo że rano, zamiast jeszcze trochę nieprzytomnym parzyć sobie kawę, prawie od razu jestem w pełni obudzony. Te dwie kwestie wywarły na mnie zresztą największe wrażenie i to właśnie przez ich pryzmat będę polecał ten suplement diety.

Dodatkowym plusem jest z pewnością to, że Cognitiv Pro to środek produkowany w Polsce, który spełnia wszystkie wymagane unijne regulacje. Branie go nie wiąże się więc z żadnym ryzykiem, czego nie można powiedzieć o wszystkich nootropach, które można zamówić w sieci.