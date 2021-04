Zrób porządek na biurku. Kup stojak na słuchawki Havit HY505

Wystarczy 35 zł, żeby na biurku zapanował większy porządek. Tyle kosztuje stojak na słuchawki Havit HY505.

Walające się po biurku słuchawki to zmora każdego gracza. Nie wiadomo, co z nimi zrobić, więc odkładamy je gdzie popadnie - na blat biurka, na głośnik, czasem wieszamy na obudowie monitora. W żadnym scenariuszu nie wygląda to estetycznie, a słuchawki zajmują miejsce, którego większość graczy nie ma na biurku zbyt wiele.

Stojak na słuchawki Havit HY505 to proste remedium tego problemu.

Havit HY505 to niewielki stojak, wykonany z solidnych tworzyw sztucznych. Specjalna guma na podstawie nóżek stabilnie trzyma się powierzchni, na której podstawka jest umieszczona, a jej podstawa ma obrys około 14 x 15 cm, więc zajmuje znacznie mniej miejsca na biurku, niż położone luzem słuchawki. Nie mówiąc o tym, że wygląda o wiele bardziej estetycznie.

Oprócz zapewnienia miejsca na walające się słuchawki, stojak Havit HY505 rozwiązuje też problem plączących się kabli. Ramię stojaka wyposażono w przepusty na przewody - możemy nimi poprowadzić zarówno kabel od słuchawek przewodowych, jak i przewód do ładowania słuchawek bezprzewodowych.

Havit HY505 - dlaczego warto kupić stojak na słuchawki?

Zakup stojaka takiego jak Havit HY505 to wydatek niespełna 35 zł. Za te pieniądze kupujemy wygodę posiadania dedykowanego miejsca na odłożenie słuchawek i podniesienie estetyki biurka, z którego zniknie leżący luzem dodatek.



Stojak Havit HY505 można kupić w sklepie Spider's Web za 34,90 zł.