Zrobią w kosmosie coś w rodzaju Big Brothera. NASA rozmawia o reality show na orbicie

Space Hero (Kosmiczny Bohater) to tytuł wyjątkowego reality show, który może powstać w ciągu kilku najbliższych lat. Pomysłodawcy właśnie podpisali z NASA umowę, która umożliwi rozpoczęcie rozmów na temat możliwej współpracy. Jeżeli zakończą się one powodzeniem, to będzie to naprawdę ciekawy projekt

Pomysł jest taki, aby stworzyć reality show, w którym uczestnicy będą walczyli ze sobą o nagrodę główną, którą będzie wart 55 mln dol. 10-dniowy pobyt na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z transferem na stację i z powrotem. Można zatem powiedzieć, że zwycięzca byłby jednym z pierwszych prawdziwych turystów kosmicznych, który (z dużym prawdopodobieństwem) jednocześnie nie jest miliarderem.

Za realizację lotu na stację kosmiczną miałaby odpowiadać firma Axiom Space, która ma już doświadczenie w realizacji komercyjnych misji na pokład stacji kosmicznej.

Spokojnie, to dopiero bardzo wstępny etap

Wnętrze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przytulnie, prawda?

Jak na razie, umowa podpisana przez organizatorów Space Hero i NASA umożliwia jedynie wymianę informacji między oboma podmiotami. Dopiero teraz obie strony będą w stanie przedstawić sobie wzajemne warunki współpracy i możliwości realizacji projektu. Jeżeli faktycznie rozmowy przebiegną pomyślnie, organizatorzy programu będą musieli podpisać własną umowę z Axiom Space jako dostawcą transportu na pokład stacji kosmicznej

Zwycięzca Space Hero będzie bohaterem prawdziwego Truman Show

Według wstępnych założeń na casting do programu będą mogły się zgłaszać osoby pełnoletnie i biegle władające językiem angielskim. Zwycięzca ma szansę polecieć na ISS już 2023 r.

W dłuższej perspektywie firma planuje realizację 15 sezonów programu na przestrzeni nadchodzących 30 lat. Wystarczy, że doczekam pierwszego. Mam nadzieję, że dostanę urlop na te 10 dni.