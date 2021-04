Klawiatura, która jednocześnie jest gładzikiem? Tak właśnie działa Mokibo.

OFERTA: Smart klawiaturę z touchpadem Mokibo kupisz w Sklepie Spider’s Web za 499 zł.

Era post-pc wymaga od nas pewnej elastyczności w doborze akcesoriów. Kiedyś wystarczyła klawiatura podłączana przewodem do komputera - dziś klawiatura nie tylko powinna być bezprzewodowa, ale także poręczna, przenośna i najlepiej współpracująca z kilkoma urządzeniami na raz. No i oczywiście powinna być w stanie połączyć się z każdym urządzeniem. Nieważne, czy pracujemy na komputerze z Windowsem 10, macOS, na tablecie z iOS czy na smartfonie z Androidem - klawiatura powinna działać z każdym sprzętem.

Klawiatura Mokibo spełnia wszystkie wymogi i robi jeszcze więcej.

Przenośną klawiaturę Mokibo można podłączyć do każdego sprzętu. Może działać jednocześnie z trzema urządzeniami, niezależnie od tego, o jakiej platformie mówimy. To bardzo wygodne - w domu klawiatura może pracować na biurku razem z komputerem.

Potem można ją spakować do opcjonalnego pokrowca, pełniącego jednocześnie rolę podstawki i zabrać ze sobą. Klawiatura Mokibo ma 260 x 130 x 7,5 mm i waży tylko 245 g, więc bez trudu zmieścimy ją w każdym plecaku czy torbie.

Klawisze są też oznaczone w taki sposób, by móc się odnaleźć niezależnie od preferowanej platformy. Mamy tu układ klawiszy pasujący zarówno do Windowsa 10, jak i do ekosystemu Apple’a.

Jakby tego było mało, klawiatura Mokibo potrafi coś, czego nie potrafi niemal żadne inne urządzenie tego typu - jest jednocześnie klawiaturą i… gładzikiem.

Powierzchnia niskoprofilowych klawiszy została wyposażona w 80 czujników dotykowych. Możemy więc poruszać po nich palcami jak po gładziku. Oczywiście przerywana powierzchnia klawiatury nie jest aż tak płynna w dotyku jak płaska powierzchnia dedykowanego gładzika, ale śledzenie palca i tak odbywa się w sposób niezakłócony.

Co więcej, smart klawiatura Mokibo potrafi również rozpoznawać podstawowe gesty macOS/iPadOS oraz Windowsa 10, wykonywane dwoma lub trzema palcami. Choć trzeba przyznać, że z gestami na platformach Apple’a radzi sobie o wiele lepiej - nie obsługuje tylko tych, które wykonuje się czterema palcami. W przypadku komputerów z Windowsem 10 działanie gestów momentami bywa losowe i o ile zawsze działa przewijanie czy gest cofania, tak np. przełączanie się między aplikacjami już nie.

Jak pisze się na klawiaturze Mokibo?

To kolejna kwestia, która wyróżnia klawiaturę Mokibo na tle podobnych rozwiązań. Choć całość ma raptem 7,5 mm grubości (mniej niż większość smartfonów!), zaś klawisze są zupełnie płaskie i mają niewielki skok, pisze się na niej bardzo wygodnie.

Nożycowy mechanizm klawiszy zapewnia bardzo satysfakcjonującą reakcję na nacisk, a klawiatura jest przyjemna w dotyku. I mimo tego, że nie jest to klawiatura pełnowymiarowa, klawisze mają na tyle dużą powierzchnię, by pisać na nich bezwzrokowo, bez konieczności przyzwyczajania się do nowego układu. Bardzo mile widziana jest też krótka spacja, która w przypadku połączenia z komputerami i tabletami Apple’a pozwala wygodnie sięgnąć do prawego klawisza Option, co zwykle jest problemem w klawiaturach z dłuższym klawiszem spacji.

Smart Klawiatura Mokibo to świetne rozwiązanie dla ludzi będących w ruchu.

Pandemia kiedyś się skończy i wrócimy do normalnego trybu życia. Regularnych wizyt w kawiarniach, przemieszczania się po akademikach i służbowych wyjazdów. Gadżet taki jak smart klawiatura Mokibo pozwoli ograniczyć liczbę potrzebnych urządzeń, bo jedną klawiaturę będziemy mogli wykorzystać w parze z kilkoma sprzętami. Dodajmy do tego niewielkie rozmiary i zintegrowany gładzi, i smart klawiatura Mokibo staje się doskonałym towarzyszem w pracy i nauce poza domem.



OFERTA: Smart klawiaturę z touchpadem Mokibo kupisz w Sklepie Spider’s Web za 499 zł.